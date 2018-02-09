Перший етап ремонтних робіт завершиться цього року.

Реконструкція Київського пологового будинку №5 триватиме до 2020 року, а перша черга завершиться цього року.

Як повідомляє прес-служба Київського міського голови, про це сказав головний лікар пологового будинку Михайло Макаренко під час зустрічі з мером столиці Віталієм Кличком, який відвідав медзаклад для ознайомлення з ходом ремонтних робіт.

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Як зазначалось, після реконструкції пологовий стане сучасним перинатальним центром 3-го рівня.

“Першу чергу реконструкції ми завершимо цього року. А в 2019 році закінчимо другий етап і, думаю, наприкінці 2019 - початку 2020 року ми побачимо те, про що ми мріяли, - новий, найсучасніший перинатальний центр”, - зауважив Макаренко.

Кличко оглянув нове обладнання для відділення інтенсивної терапії і реанімації новонароджених.

Мер наголосив, що столична влада вже закупила обладнання для відділення інтенсивної терапії і реанімації новонароджених, надсучасний рентгенівській апарат, який дозволяє проводити обстеження дітей без шкоди для здоров’я, також лікарня отримала систему ультразвукової діагностики. Для екстрених випадків придбано апарат штучної вентиляції легень та систему інтенсивної терапії для новонароджених. На території пологового будинку вже збудували кисневу станцію для порятунку немовлят.

Згідно з повідомленням, з кінця грудня 2017 року у Києві було запроваджено систему раннього скринінгу новонароджених дітей на предмет виявлення вад слуху на медичному обладнанні, закупленому за кошти міського бюджету у 2017 році - 8 систем скринінгу слуху для всіх пологодопоміжних закладів охорони здоров’я та Міського медичного центру проблем слуху та мовлення «СУВАГ». Зокрема, у Київському міському пологовому будинку №5 було проведено 197 скринінгових досліджень у новонароджених на вади слуху станом на 1 лютого з моменту запровадження.

Як зазначив Кличко, пологовий будинок №5 є одним з найбільших у Києві і минулого року у ньомународилися понад 4 тис. немовлят.

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«Це приклад того, якими пологові будинки і лікарні у Києві мають бути. Зараз тут триває реконструкція, щоби цей пологовий був ще кращим, закуповується нове обладнання. Цей заклад стане одним з трьох сучасних перинатальних центрів, які ми створюємо в столиці”, - сказав Кличко.

Мер зазначив, що медзаклад приймає також вагітних високого ризику та породіль з ускладненнями з усього міста та України загалом.