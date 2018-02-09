У Києві через захворюваність на грип та ГРВІ закрито вже 75 шкіл

Ще у 59 загальноосвітніх навчальних закладах заняття не відвідують учні 386 класів.

У Києві призупинено заняття у 75 школах (2127 класів), у яких рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив 20%.

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Про це наразі повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook.

За його інформацією, також у 59 школах відбулося часткове, покласове закриття (386 класів).

Найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Деснянському, Оболонському та Святошинському районах. Не закрито жодного класу у Шевченківському районі.

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Згідно з оновленими даними, у Голосіївському районі закрито 6 шкіл повністю, 10 – покласово;

У Дарницькому - 10 шкіл повністю, 7 покласово;

У Деснянському - 22 школи повністю, 4 покласово;

У Дніпровському - 8 шкіл покласово;

В Оболонському - 19 шкіл повністю, 3 покласово;

У Печерському - 3 школи повністю, 1 покласово;

У Подільському - 2 школи покласово;

У Святошинському - 6 шкіл повністю, 17 покласово;

У Солом’янському - 9 шкіл повністю, 7 покласово.

Загалом у столиці 429 комунальних ЗНЗ, а це 272,2 тис. учнів.

Станом на вчора у школах були відсутні 6509 дітей, які захворіли на грип та ГРВІ.

Як повідомляв УНІАН, станом на вчора в столиці через захворюваність на грип та ГРВІ було закрито 57 шкіл повністю і ще у 53 загальноосвітніх навчальних закладах покласово (314 класів).