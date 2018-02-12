Через грип та ГРВІ школи Тернополя закрили на карантин (відео)

10:28, 12 лютого 2018
Новини регіонів
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УНІАН

На вимушені канікули на тиждень учнів відправили через стрімке зростання кількості хворих на грип та ГРВІ, пише ТСН.

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Тож принаймні наступні 5 днів школярі вчитимуться дистанційно. Частково або повністючерез респіраторні інфекції заняття скасовані у школах майже по всіх регіонах.

Уроки не проводять у Мукачівському районі Закарпаття, у Житомирі й Чернівцях. Частково пішли на карантин учні на Львівщині, Волині, Запоріжжі, Вінниччині, Миколаївщині, а ще у Дніпропетровській, Рівненській та Харківській областях. Зачинена і частина столичних шкіл. 

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Теги: #грип та ГРВІ#епідемічний сезон 2017-2018