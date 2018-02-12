Через грип та ГРВІ школи Тернополя закрили на карантин (відео)

Частково або повністю через вірусні інфекції заняття скасовані у школах майже по всіх регіонах.

Школи Тренополя закрили на карантин. На вимушені канікули на тиждень учнів відправили через стрімке зростання кількості хворих на грип та ГРВІ, пише ТСН. Читайте такожУ Чернігові та Тернополі через грип та ГРВІ призупиняють навчання у школах Тож принаймні наступні 5 днів школярі вчитимуться дистанційно. Частково або повністючерез респіраторні інфекції заняття скасовані у школах майже по всіх регіонах. Уроки не проводять у Мукачівському районі Закарпаття, у Житомирі й Чернівцях. Частково пішли на карантин учні на Львівщині, Волині, Запоріжжі, Вінниччині, Миколаївщині, а ще у Дніпропетровській, Рівненській та Харківській областях. Зачинена і частина столичних шкіл.

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