У Києві через грип та ГРВІ вже закрили 119 шкіл

Це приблизно 30% від загальної кількості шкіл міста всіх типів та форм власності.

У Києві через захворюваність учнів на грип та ГРВІ станом на ранок понеділка призупинено навчальний процес у 119 школах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на брифінгу в КМДА директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Олена Фіданян.

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За її словами, це близько 30% шкіл міста від загальної їх кількості всіх типів та форм власності (близько 434 – у комунальній власності і понад 40 – у приватній).

Водночас Фіданян додала, що за минулий тиждень у 23-х школах столиці вже відновлено заняття після призупинення процесу, оскільки там покращилась епідситуація.

За її словами, здебільшого школи закривались десь на тиждень. Відновлюють заняття у ЗНЗ після обзвонювання батьків щодо стану їх дітей.

Як повідомляв УНІАН, рівень захворюваності на грип і ГРВІ у Києві нижчий за епідпоріг на 15%.

За 6-й тиждень епідсезону 2018 року захворіла 25 тис. 731 особа, приріст числа захворілих становить 15,6%. Як завжди, близько 70% у структурі захворюваності – це діти.