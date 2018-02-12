У столиці рівень захворюваності на грип нижчий за епідемічний поріг на 15%

Близько 70% у числі захворілих – це діти.

У Києві рівень захворюваності на грип і ГРВІ нижчий за епідпоріг на 15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

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«За 6-й тиждень епідсезону 2018 року захворіла 25 тис. 731 особа, приріст числа захворілих становить 15,6%. Як завжди, близько 70% у структурі захворюваності – це діти», - сказала вона.

За її даними, серед дітей загалом захворюваність зросла на 15%, серед школярів - майже на 19%.

Гінзбург зауважила, що за 6-й тиждень захворіло більше і дорослих.

«На сьогодні госпіталізовано 11 осіб, серед них 2 дітей. Захворюваність нижче за епідпоріг на 15%», - повідомила директор департаменту. Загалом, за її даними, за минулий тиждень було госпіталізовано 266 осіб.

Вона зауважила призупинення темпузахворюваності на грип протягом останнього тижня. «Прогнозували ще у вересні, що пік захворюваності припаде на лютий. Тому до кінця лютого ще може бути зростання захворюваності. Але, аналізуючи показники за 6-й тиждень, можна говорити про призупинення захворюваності, бо темпи не такі значні уже, як раніше, зокрема, на 3-4 тижні», - сказала Гінзбург.

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Вона також повідомила, що летальних випадків від грипу чи ГРВІ, а також ускладнень від цих захворювань за весь епідсезон в Києві, який розпочався наприкінці 2017 року, не було.

Як повідомляв УНІАН, у Києві станом на 9 лютого було призупинено заняття у 75 школах (2127 класів), у яких рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив 20%.