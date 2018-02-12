У столиці з початку лютого зареєстровано 45 випадків захворювання на кір

Госпіталізували 30 осіб, у тому числі 14 дітей.

У Києві з початку лютого зареєстровано 45 випадків захворювання на кір, з них 24 - у дітей.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті охорони здоров’я Київської міської держадміністрації.

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Госпіталізовано у цьому місяці 30 осіб, у тому числі 14 дітей.

«Випадківзахворювання на дифтерію у столиці немає», - додали у департаменті.

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому влада Києва заявила про тенденцію зниження захворюваності на кір.

Станом на 5 лютого за період від початку року у місті було зареєстровано 151 випадок захворювання на кір, у тому числі 103 випадки – це діти до 17 років. У стаціонарних відділеннях столичних медичних закладів проліковано 77 осіб, у тому числі 46 дітей.

У Києві понад 90% дітей вакциновано проти кору, інформували в КМДА.