Через грип у школах Вінниці карантин подовжили ще на тиждень

Захворюваність на грип та ГРВІ у Вінниці залишається стабільно високою, хоча і нижчою за епідпоріг на 12,3%.

Для запобігання розповсюдження грипу в школах і позашкільних навчальних закладах Вінниці вимушені канікули триватимуть до 16 лютого включно.

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Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ Вінницької міської ради, відповідне рішення сьогодні ухвалила спеціальна комісія.

Ситуація із захворюванням на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції на території міста залишається напруженою. За медичною допомогою звернулося 3828 вінничан, інтенсивний показник склав 1033,5 на 100 тис. населення, тобто захворюваність стабільно висока, хоча і нижча епідпорогу на 12,3%.

Крім того, зросла кількість осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні з діагнозом вірусно-бактеріальна пневмонія – станом на 12 лютого лікується 44 дорослих і 44 дитини.

«Тому з метою зменшення інтенсивності розповсюдження гострих респіраторних інфекцій, комісія вирішила продовжити вимушені канікули в позашкільних навчальних закладах та в школах міста до 16 лютого включно», - наголосили в міськраді.

Як повідомляв УНІАН, вимушені канікули у вінницьких школах тривають з 29 січня.