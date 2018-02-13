У Києві - понад 25 тисяч хворих на грип, більшість з них діти (відео)

120 навчальних закладів, вже зачинили на карантин.

У Києві - понад 25 тисяч хворих на грип, більшість з них діти.

І хоча піку захворюваності очікують наприкінці лютого, третину столичних шкіл, а це 120 навчальних закладів, вже зачинили на карантин, пише ТСН.

Читайте такожУ столиці рівень захворюваності на грип нижчий за епідемічний поріг на 15%

Нині у Києві понад 25 тисяч хворих на грип, більшість з них - саме школярі. Кожен п’ятий учень зліг з температурою, має кашель або нежить.