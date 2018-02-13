У Києві - понад 25 тисяч хворих на грип, більшість з них діти (відео)

10:24, 13 лютого 2018
Новини регіонів
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УНІАН

І хоча піку захворюваності очікують наприкінці лютого, третину столичних шкіл, а це 120 навчальних закладів, вже зачинили на карантин, пише ТСН.

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Нині у Києві понад 25 тисяч хворих на грип, більшість з них - саме школярі. Кожен п’ятий учень зліг з температурою, має кашель або нежить. 

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Теги: #грип та ГРВІ у Києві#карантин через грип та ГРВІ