У Києві - понад 25 тисяч хворих на грип, більшість з них діти (відео)
10:24, 13 лютого 2018Новини регіонів
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120 навчальних закладів, вже зачинили на карантин.
Кожен п’ятий учень зліг з температурою / УНІАН
У Києві - понад 25 тисяч хворих на грип, більшість з них діти.
І хоча піку захворюваності очікують наприкінці лютого, третину столичних шкіл, а це 120 навчальних закладів, вже зачинили на карантин, пише ТСН.
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Нині у Києві понад 25 тисяч хворих на грип, більшість з них - саме школярі. Кожен п’ятий учень зліг з температурою, має кашель або нежить.
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