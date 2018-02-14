У Києві немає жодної дози сироватки проти дифтерії

12:57, 14 лютого 2018
Новини регіонів
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REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

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«Що стосується сироватки проти ботулізму як лікувального препарату, то його немає, як і проти дифтерії. Постачальник у нас - Міністерство охорони здоров’я. Коли були випадки – було 10 випадків ботулізму в Києві торік, то хворі самі купували. На превеликий жаль, така ситуація є, і ми (влада Києва – УНІАН) не можемо на неї вплинути», - наголосила вона.

Гінзбург з посиланням на Міністерство охорони здоров’я уточнила, що в Україні є протидифтерійна сироватка, яка отримана як гуманітарна допомога. «Але до областей вона не скерована, і говорити про її кількість я не можу», - зауважила вона.

Щодо попередження ботулізму - вона порадила дотримуватись правил зберігання продуктів харчування.

«Від решти хвороб в Києві є вакцини», - запевнила Гінзбург.

«Що стосується наявності вакцин проти дифтерії – вона є в достатній кількості для всіх вікових категорій. Уже вакциновано більше 23 тис. осіб, серед них 3 тис. – це дорослі. Спалаху не буде, якщо всі будуть вакцинуватися», - додала вона.

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Як повідомляв УНІАН, 22 січня Гінзбург заявила, що у Києві впродовж останніх трьох років випадків захворювання на дифтерію не зареєстровано, охоплення вакцинацією у минулому році було на рівні 93%.

Вона також наголосила, що МОЗ запевнило, що для Києва є сироватка від дифтерії. «Протидифтерійна сироватка в грудні, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, була отримана. Перерозподілу на Київ не було», - зазначила Гінзбург.

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Теги: #ботулізм в Україні#дифтерія в Україні#дефіцит медичних препаратів