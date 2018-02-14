Смерть настала через невчасне звертання за медичною допомогою.

У селищі Коцюбинське, що на Київщині, через грип померла 7-річна дівчинка.

Як пише Gazeta.ua, смерть настала через невчасне звертання за медичною допомогою.

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За словами директора Київського міського лабораторного центру МОЗ Сергія Чумака, дівчинка захворіла 1 лютого, а до Києва за медичною допомогою батьки звернулися лише 6 лютого.

"7 лютого дитина померла внаслідок багатьох ускладнень, включаючи серцеву недостатність. При цьому загальна ситуація по захворюваності на грип в столиці нижче епідеміологічного порогу, хоча кількість хворих зростає. За останній тиждень у столиці було зареєстровано понад 25 тисяч випадків захворювання на грип. З них 18 тисяч - діти, зокрема 8 тисяч - шкільного віку", - сказав Чумак.