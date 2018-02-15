У Тернополі горіла лікарня: евакуювали 31 дитину та 60 дорослих

В результаті пожежі постраждала жінка, яку з опіками пальців та ознаками отруєння чадним газом госпіталізували.

У Тернополі внаслідок пожежі у міській дитячій лікарні рятувальники евакуювали 31 дитину та 60 дорослих.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області,14 лютого о 18.15 до оперативно-диспетчерської служби управління надійшло повідомлення про дим з підвалу лікарні, розташованої по вул. Клінічній.

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На місце події було направлено 7 одиниць спеціальної пожежної техніки та 32 чоловіка особового складу.

Вогнеборці встановили, що загорання виникло в підвальному приміщені одного із корпусів лікувального закладу, горіли матеріли в архівному приміщенні, орієнтовна площа пожежі становила 30 м кв.

Внаслідок значного задимлення приміщень існувала загроза отруєння продуктами горіння пацієнтів та персоналу закладу. Керівником гасіння пожежі було прийнято рішення паралельно з ліквідацією загорання провести евакуацію людей з будівлі.

За допомогою спецзасобів пожежники врятували 18 осіб, з них 17 дітей та 1 медичного працівника, яка постраждала внаслідок пожежі. Вивели на свіже повітря 31 дитину та 60 дорослих. Крім того, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів персоналом лікарні було організовано евакуацію в не задимлені приміщення 107 дітей.

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Пожежа була ліквідована о 19.30.

Внаслідок пожежі постраждала працівник архіву 1951 року народження. Її з опіками пальців та ознаками отруєння чадним газом госпіталізували.

Причини пожежі та матеріальні збитки встановлюються.