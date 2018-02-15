У Києві під виглядом препаратів для схуднення продавали наркотики

Отримати замовлений «препарат» можна було через поштові відділення, мережі аптек, а також доставкою кур'єром.

У Києві правоохоронці викрили організовану групу з шести осіб, які збували через Інтернет психотропні речовини під виглядом препаратів для схуднення.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва в Facebook.

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«Київською місцевою прокуратурою № 1 спільно з поліцією Голосіївського району та Управлінням протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві викрито групу осіб, які займалися розповсюдженням наркотичних засобів під виглядом препаратів для схуднення через мережу Інтернет. До групи входило шестеро осіб», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони організували збут психотропної речовини сибутрамін під виглядом препарату для схуднення через замовлення на сайті https://похудеть.in.ua, отримати замовлений «препарат» можна було через поштові відділення, у мережі аптек, а також доставкою кур’єром.

Під час обшуків правоохоронці виявили спеціальне приміщення, в якому зберігались препарати разом із обладнанням, необхідним для їх виготовлення.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 1 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів). Зараз вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу, додали в прокуратурі.