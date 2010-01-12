Допоможіть врятувати життя Світлані Харченко

Допоможіть врятувати життя молодій українці Світлані Харченко 1979 року народження.

Все почалося в червні 2006 року. Під час вагітності, термін 12-13 тижнів, Світлана відчула погіршення здоров`я. Стало важко дихати, збільшилися пахвові і шийні лімфовузли, постійна температура тіла 37,5 – 38 градусів. Лікарі запорізького пологового будинку поставили діагноз запалення легенів і провели антибіотикотерапію. Через 5 днів Світлана відчула себе набагато гірше.

Після проведення рентгена, бронхоскопії і комп`ютерної томографії був поставлений попередній діагноз лімфогранулематоз. У Донецькому обласному протипухлинному центрі був підтверджений діагноз лімфогранулематоз 2б стадії. Лікарі наполягали на перериванні вагітності і проведенні лікування. Світлана до останнього сподівалася, що їй дозволять доносити дитину 7-ми місячного терміну, а після пологів почати курс хіміотерапії. Зверталася за консультацією до багатьох фахівців, але у результаті в Запорізькій обласній клінічній лікарні 8 вересня 2006 року на терміні 23–24 тижні Світлані провели штучне переривання вагітності.

У гематологічному відділенні Запорізької обласної лікарні Свєта пройшла 6 курсів поліхіміотерапії, після чого протягом 4 місяців пройшла курс опромінення шийних і грудних лімфовузлів. Світлана оформила інвалідність 3-ої групи.

Матеріальне становище сім`ї Світлани дуже складне. Мама ростила Свєту та її молодших братів сама. Усі незначні заощадження були витрачені на лікування. Свєта зверталася по фінансову допомогу до друзів і знайомих.

Свєта працює касиром-бухгалтером в одному з київських підприємств громадського харчування. У жовтні 2007 року Світлана змогла знову вийти на роботу. Але рівно через рік дівчина знову відчула себе погано. Вона звернулася в Національний інститут раку в м. Києві, де підтвердили, що у Свєти рецедив лімфогранулематозу. Лікарі почали проводити курс високодозової поліхіміотерапії. Лікування неодноразово ускладнювалося лейкопенією, проводилася гемостимулювальна терапія, антибактеріальна і протигрибкова терапії. Так само Свєта одержувала супутні підтримуючі препарати для печінки, серця, шлунку. Всі витрати на лікування узяло на себе керівництво підприємства та колеги по роботі. Допомагали всі, хто чим міг. Після проведення сьомого курсу ПХТ організм не витримав навантаження. Впали всі показники крові. Крім того, в аналізі крові виявляли активні форми герпесу і цитомегаловірусу, а також бактерійний сепсис через інфекції у місці катетера. Через численні уколи на обох сідницях розвинулися абсцеси. Зважаючи на загальний стан організму, 8-й курс поліхіміотерапії було вирішено не проводити. Комп`ютерна томографія показала, що розміри лімфовузлів прийшли у норму.

З вересня 2009 Свєта вийшла на роботу на повну ставку. А грудні 2009 знову відчула себе дуже погано, слабкість, сильна задуха, сильні болі у внутрішніх органах і м`язах. КТ показала, що в правом легені знову плеврит, в середостінні пухлина великих розмірів, що обплітає аорту, а також кетяги збільшених лімфовузлів за очеревиною на рівні нирок .

На думку лікарів, єдиним варіантом лікування є пересадка кісткового мозку. Після консультації в Київському центрі трансплантації кісткового мозку Світлана одержала висновок: провести біопсію пухлини з метою призначення нового курсу ПХТ, а після проходження хіміотерапії закріпити результат трансплантацією кісткового мозку. Якщо операцію з якихось причин провести не вдасться, то шансів на одужання у дівчини немає. Мінімальна вартість операції складає 100 тис. грн., у зв`язку з можливими ускладненнями максимальна вартість невідома. Таких грошей у Світлани і її близьких немає. Тому вона розраховує на вашу допомогу і милосердя. У 30 років ще так хочеться жити.

Мобільні номери Світлани 097 357 21 27, 099 461 21 46.

Реквізити:

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Харченко Світлана Юріївна

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МФО: 305299

ОКПО: 14360570 Призначення платежу: Для поповнення карти 4627 0878 7773 8924 Харченко Світлана Юріївна, благодійна допомога на лікування

Довірена особа на роботі для передачі допомоги:

Вікторія, тел. 050 413 03 79 (Площа Незалежності ТРК «Глобус»)