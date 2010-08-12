Україна збільшила експорт та імпорт фармацевтичної продукції

Україна в січні-червні цього року збільшила експорт фармацевтичної продукції на 38,9%, порівняно з січнем-червнем 2009 року, – до 83 млн. 849,6 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, імпорт фармацевтичної продукції за вказаний період збільшився на 15,4% – до 1,005 млрд. 879,8 тис. дол.

За даними Держкомстату, експорт ефірних масел і косметичних препаратів за перше півріччя збільшився на 24,6% – до 71 млн. 874,6 тис. дол., імпорт – на 23,4%, до 344 млн. 401,7 тис. дол.

Імпорт мила і миючих засобів за вказаний період збільшився на 0,8% – до 167 млн. 698,2 тис. дол., експорт – на 19,3%, до 45 млн. 198,4 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2009 році скоротила імпорт фармацевтичної продукції на 12,5%, порівняно з 2008 роком, – до 2 млрд. 130 млн. 331,5 тис. дол., експорт – на 0,7%, до 150 млн. 46,4 тис. дол.