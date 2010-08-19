У смт Ярмолинці на Хмельниччині відкрито пільгову аптеку для ветеранів у приміщенні комунальної аптеки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОДА.

Окрім пільгових ліків, тут безкоштовно вимірюватимуть артеріальний тиск,

рівень цукру в крові, у певні дні проводитиме прийом лікар-терапевт з районної лікарні.

"Це - лише початок. Найближчим часом ветерани матимуть спеціалізований продуктовий магазин. Також завершується реконструкцію п`яти палат для ветеранів, де будуть сучасні ліжка, душові, телевізори", - зазначили у прес-службі ОДА.