На Хмельниччині відкрито пільгову аптеку для ветеранів
11:08, 19 серпня 2010Новини регіонів
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Безкоштовно вимірюватимуть тиск
У смт Ярмолинці на Хмельниччині відкрито пільгову аптеку для ветеранів у приміщенні комунальної аптеки.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОДА.
Окрім пільгових ліків, тут безкоштовно вимірюватимуть артеріальний тиск,
рівень цукру в крові, у певні дні проводитиме прийом лікар-терапевт з районної лікарні.
"Це - лише початок. Найближчим часом ветерани матимуть спеціалізований продуктовий магазин. Також завершується реконструкцію п`яти палат для ветеранів, де будуть сучасні ліжка, душові, телевізори", - зазначили у прес-службі ОДА.
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