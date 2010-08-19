У Донецькій області за півроку всиновили 218 дітей

У Донецькій області в січні-червні цього року всиновили 218 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської турботи, що на 19% менше, ніж було в першому півріччі минулого 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

У повідомленні наголошується, що кількість дітей, усиновлених громадянами України, збільшилася до 61% проти 52% у першому півріччі 2009 року. Під опіку і піклування взято 524 дитини вказаної категорії.

Також у Донецькому регіоні за перші 6 місяців поточного року було створено 2 дитячих будинки сімейного типу в містах Маріуполь, Сніжне і 16 прийомних сімей, в яких тепер виховуються 37 дітей-сиріт і діти, позбавлених батьківської опіки.

В ОДА також відзначили, що порівняно з відповідним періодом минулого року, в області в 1,4 разу зменшилася кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, на 6,3% скоротилася кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської турботи.