У Вінницькій області очікується близько 14 тис. першокласників

У Вінницькій області очікується, що цього року до шкіл підуть близько 14 тис. першокласників.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління освіти Вінницької облдержадміністрації Ігор ІВАСЮК.

«В цьому році ми очікуємо близько 14 тис. дітей, які підуть у перші класи, або на 500-600 школярів менше, ніж минулого року», - сказав він.

Незважаючи на цю тенденцію, І.ІВАСЮК називає цю динаміку позитивною. «І все одно ця динаміка є позитивною. Раніше у нас скорочення складало до тисяч», - зазначив він.

І.ІВАСЮК також додав, що у Вінницькій області працює 991 школа, де у 2010 році навчатиметься 169 тис. учнів.