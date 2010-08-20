Донецьк: матір близнят, які потонули у ванні, засудять

У Донецьку проти матері, яка допустила смерть однорічних близнят, які через її недогляд потонули у ванні, порушили кримінальну справу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області.

У повідомленні зазначається, що прокуратурою Куйбишівського району м. Донецька порушено кримінальну справу за фактом злісного невиконання батьківських обов`язків за ст. 166 КК України («Злісне невиконання обов`язків із догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку або піклування»).

У прес-службі нагадали, що 7 серпня в Куйбишівському районі м. Донецьк сталася трагедія – у ванні потонули двоє однорічних дітей. За словами матері малюків, вона вирішила їх викупати, посадила у ванну й включила воду. Після цього жінка нібито відчула себе зле, прилягла на диван, залишивши двері у ванну кімнату відкритими, й заснула. Прокинувшись, вона виявила сина з дочкою мертвими.

Прокурор Куйбишівського району м. Донецьк Олександр ЛІВОЧКА повідомив, що раніше цю жінку вже притягали до адміністративної відповідальності за ухилення від виконання батьківських обов`язків.

Тепер дослідча перевірка за фактом смерті дітей показала, що горе-матір допустила злісне невиконання своїх обов`язків, що й призвело до загибелі малюків.

Наразі прокуратурою району порушено кримінальну справу й проводиться досудове слідство.