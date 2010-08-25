Кіровоградщина виділила Буковині 100 тис. грн.

Кіровоградська облрада виділила з резервного фонду обласного бюджету 100 тис. грн. для надання допомоги громадян, які постраждали внаслідок повені, що сталась 22-29 червня цього року в Чернівецькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримала більшість депутатів під час пленарного засідання сесії.

Кошти виділено у вигляді субвенції обласному бюджету Чернівецької області.