Кіровоградщина виділила Буковині 100 тис. грн.
09:51, 25 серпня 2010Новини регіонів
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На ліквідацію наслідків повені
Кіровоградська облрада виділила з резервного фонду обласного бюджету 100 тис. грн. для надання допомоги громадян, які постраждали внаслідок повені, що сталась 22-29 червня цього року в Чернівецькій області.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримала більшість депутатів під час пленарного засідання сесії.
Кошти виділено у вигляді субвенції обласному бюджету Чернівецької області.
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