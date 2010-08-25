У Херсонській області атмосфера стала чистішою на 57%

В Херсонській області впродовж І півріччя цього року в порівнянні з даними за аналогічний період 2009 року забруднення повітря від стаціонарних джерел скоротилося на 56,8% (на 3,4 тис. тонн).

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні статистики в області.

Зокрема, за півроку в атмосферу в регіоні потрапило 2,5 тис. тонн шкідливих речовин. В середньому одним підприємством за цей період було викинуто 11,5 тонн забруднюючих речовин.

При цьому щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території області склала 89,3 кг. Обсяги викидів у розрахунку на одну особу становили 2,3 кг шкідливих речовин.

Основними забруднювачами довкілля області були підприємства переробної промисловості (28,3% сумарних викидів), підприємства транспорту та зв’язку (28,1%) та підприємства-виробники електроенергії, газу та води (23,1%).