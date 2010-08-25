Кіровоградщина: селяни найбільше хабарів дають у лікарнях

У Кіровоградській області 90% хабарництва на селі припадає на медичні заклади, в обласному центрі – працівникам ДАІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на апаратній нараді в Кіровоградській облдержадміністрації розповів керівник ЦУСЛ Едуард КЛЮЄНКО, посилаючись на результати соціологічного опитування, проведеного Центрально-Українською соціологічною лабораторією.

За його словами, на запитання «Чи доводилося вам давати хабара», 17,5% опитаних дали ствердну відповідь (в середньому це кожен четвертий кіровоградець). Молодим людям доводилося найчастіше давати хабар працівникам ДАІ та у вузах, людям середнього віку – у міліції, ДАІ та лікарнях, людям похилого віку – в медичних закладах.

До проблем, які найбільше на сьогодні хвилюють респондентів, належать ліквідація боргів по заробітній платі, безробіття, низький рівень медичного обслуговування, ріст цін.

До проблем умовного другого порядку Е.КЛЮЄНКО зарахував зростання цін на житлово-комунальні послуги, складність ведення малого і середнього бізнесу, низькі пенсії.

За географічним принципом проблеми диференціюються таким чином: кіровоградців найбільше хвилюють медичне обслуговування та житлово-комунальна сфера, жителів райцентрів – борги по зарплаті, селян – безробіття.

За віковим принципом респондентів хвилювали зменшення безробіття (18 – 20 років), виплата зарплати (середній вік), покращення медичного обслуговування (пенсіонери).

40% респондентів висловили повну недовіру правоохоронним органам, в тому числі прокуратурі та судам. Голові Кіровоградської облдержадміністрації висловили довіру 30% населення області, 60% - ще не зорієнтувались, 6% висловили недовіру. Міському голові Кіровограда висловили недовіру 60% опитаних мешканців обласного центру.

Опитування проводилось 16–23 липня у 24 населених пунктах області, участь у ньому взяли 600 респондентів. Основний метод, який використовувався під час дослідження, – індивідуальне стандартизоване інтерв’ю за місцем проживання.