На Київщині до лікарні потрапили 14 осіб
11:03, 26 серпня 2010Новини регіонів
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Після святкування дня народження
Вчора до Тетіївської центральної міської лікарні (Київська область) з діагнозом “гострий гастроентероколіт” госпіталізовано 14 осіб, у тому числі 10 дітей (1997-2005 р.н.) із села Високе Тетіївського району після святкування дня народження у приватному господарстві.
Як повідомляє прес-служба МНС, перебіг захворювання – середнього та легкого степенів важкості. Всього на святі було 36 осіб.
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