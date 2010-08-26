У Сумській області виявлено задимлення на складі отрутохімікатів
Жертв і постраждалих немає
Вчора о 6.45 у районі залізничної станції „Побєда” біля с. Красичка Середино-Будського району Сумської області було виявлено задимлення на складі, де зберігається близько 937 тонн непридатних і заборонених до використання пестицидів та отрутохімікатів.
Розвідкою встановлено, що у складському приміщенні відбувається хімічна реакція невідомих речовин, повідомляє прес-служба МНС.
Жертв і постраждалих немає. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає.
Сьогодні о 6.00 силами зведеного загону Головного управління МНС у Сумській області та підрозділом Спеціального регіонального центру швидкого реагування МНС (Ромни) розпочато роботи з ліквідації горіння та задимлення хімічних речовин.
На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в Сумській області.