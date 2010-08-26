У Херсонській області 29-річного чоловіка укусила гадюка

У Херсонській області 29-річний чоловік потрапив до реанімації після укусу степової гадюки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Херсонській області, 25 серпня близько 11.40 до Голопристанської районної лікарні поступив житель Херсона, якого під час відпочинку на дачі вкусила гадюка. Постраждалий перебуває у реанімаційному відділенні.