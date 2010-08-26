Вінниччина: корови отруїлись невідомою речовиною

В Тиврівському районі Вінницької області майже сорок корів отруїлись невідомою речовиною.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України у Вінницькій області.

За повідомленням, подія сталась неподалік села Мала Вулига Тиврівського району. Ознаки гострого отруєння, різка втрата молочної продуктивності, виділення з ротової та носової порожнини, пожовтіння носа зафіксували власники 34 тварин.

Перші випадки почали фіксуватися з 21 серпня. Як стало відомо пізніше, стадо того дня випасалося біля місцевого ставка. Пасовище межує з посівами кукурудзи одного з сільськогосподарських товариств.