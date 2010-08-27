На Вінниччині відкрили новий пологовий будинок

У м.Бершадь Вінницької області відкрився акушерський корпус центральної районної лікарні, який обслуговуватиме породіль Бершадського, Тростянецького, Чечельницького і Теплицького районів.

Як передає кореспондент УНІАН, під час урочистого відкриття керівництво області подарувало новому пологовому будинку сертифікат на 750 тис. грн. для придбання медичної апаратури, а священнослужитель Церкви Вознесіння Господнього Благочинний Олег подарував закладу св.Великомученика цілителя Пантелеймона. Священник також освятив пологовий будинок та

благословив майбутніх матерів та мирян.

Загальний обсяг інвестицій в об’єкт склав 8 млн. грн. Медичний заклад загальною площею понад 3 тисячі кв. м оснащено новітнім обладнанням, умови для породіль відповідають сучасним стандартам та розрахований на 40 ліжко-місць.

Під час урочистого відкриття медичного закладу завідуючий кафедри

акушерства та гінекології №1, доктор медичних наук, професор, академік

УАН, президент УАРМ Олександр Юзько запропонував головному лікарю будинку вчити лікарів в інституті репрудуктології. «Я пропоную Бершадському пологовому будинку бути одним із сателітних центрів. Ми навчимо, як готувати, відбирати пацієнтів, а основну програму ми зробимо у себе. Це дасть можливість людям зекономити кошти та медицина стане більш доступною для людей і таким чином ми можливо доберемось до 50 мільйонів»

У свою чергу головний лікар Бершадської центральної районної лікарні Василь Залєвський сказав, що готовий заключити договір про співпрацю з Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, для створення філіалу з репрудуктології.

Під час відкриття закладу також голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига запропонував створити на його базі центр матері і дитини для потреб жителів південного регіону Вінниччини.

Довідка УНІАН. Новий акушерський корпус почали будувати 12 років тому. До 2000 року на будівництво витрачено 350 тис. грн. з місцевого бюджету. В 2000 році функції замовника передано на Управління капітального будівництва облдержадміністрації. За період з 2000 по 2008 рік було залучено на об’єкт 7,5 млн. грн. державних субвенцій.