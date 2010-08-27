На Прикарпатті найбільше людей з нормальною масою тіла

Жителі Прикарпаття серед західних областей мають найбільший відсоток нормальної маси тіла. Про це повідомив УНІАН начальник головного управління статистики в Івано-Франківській області Михайло КОЛІМБРОВСЬКИЙ. За його словами вибірковим обстеженням умов життя домогосподарств, яке в області проводиться органами державної статистики з 1999 року, досліджено антропометричні дані мешканців Прикарпаття, а саме, чи займається населення фізкультурою і спортом та яку вагу мають обстежувані. Він наголосив, що за одержаною інформацією, майже всі діти (99%) області у віці від 6 до 18 років займаються фізкультурою не менше одного разу на тиждень. Серед дорослого населення цей відсоток значно менший: лише кожна восьма жінка і кожен четвертий чоловік у віці 18 років і старше.

М.КОЛІМБРОВСЬКИЙ наголосив, що за останні три роки відбулись деякі

позитивні зміни – зросла частка чоловіків та жінок, які підтримують свою фізичну форму. За результатами цього обстеження, нормальну вагу тіла має більше половини (54%) жителів області. «Це означає, що індекс маси тіла (відношення ваги тіла до квадрату зросту) знаходиться в межах від 18,5 до 25. – зауважив він. - Кожен третій прикарпатець має надлишкову масу тіла (індекс маси тіла від 25 до 30), кожен десятий страждає від ожиріння (індекс маси тіла від 30 до 40). Надмірний дефіцит маси тіла (індекс маси тіла менше 18,5) має 1% дорослого населення області».

М.КОЛІМБРОВСЬКИЙ також повідомив. що «серед західних областей найбільший відсоток тих, у кого нормальна маса тіла – жителі Івано-Франківщини, найспортивніші – жителі Львівської області, найменш активні – закарпатці».