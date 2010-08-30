Вінниччина: на кожного жителя припадає по 24 кг шкідливих викидів

У Вінницькій області на кожного жителя в середньому припадає по 24 кг викидів шкідливих речовин.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, упродовж 1-го півріччя 2010 року в довкілля області від стаціонарних джерел забруднення потрапило близько 40 тис. тонн шкідливих речовин, що на 13 тис. тонн менше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Значна питома вага 79,8% (32 тис. тонн) викидів шкідливих речовин припадає на місто Ладижин, де розміщена Ладижинська теплоелектростанція.

Крім того, високий відсоток у розподілі викидів до загального обсягу припадає на місто Вінницю (3,8%), Барський (6,1%), Бершадський (1,4%) та Вінницький (1,0%) райони.

Кількість викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у розрахунку на квадратний кілометр території по області впродовж січня-червня 2010 року становила 1506 кг.

Найвища щільність викидів забруднюючих речовин у розрахунку на квадратний кілометр припадає на місто Ладижин - 358 тонн, а також на міста Козятин – 36 тонн, Вінницю – майже 22 тонни та Жмеринку – 15 тонн.

Основними забруднювачами повітря в області залишаються підприємства енергетичної промисловості, розподілення та постачання газу, переробної промисловості та транспорту.

У Вінниці за січень-червень 2010 року викиди шкідливих речовин становили 1501 тонну. Щільність викидів забруднюючих речовин у розрахунку на квадратний кілометр в обласному центрі майже в 14 раз більше, ніж в цілому по області, обсяги викидів у розрахунку на кожного жителя міста становлять 4 кг. Основними забруднювачами повітря в обласному центрі є тепломережі, викиди від яких склали майже 50% у загальних викидах шкідливих речовин та підприємства переробної промисловості - 43%, в тому числі харчової промисловості - 31% .