Відмінено примусову оренду банком приміщень санаторію на ПБК

Вищий господарський суд України відмінив рішення суду першої інстанції, який змусив Фонд майна Криму віддати в оренду приміщення санаторію "Гурзуфський" у Великій Ялті під розміщення відділення комерційного банку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму, не уточнивши дати ухвалення рішення судом.

"Касаційна інстанція підтвердила докази наглядового відомства про порушення норм закону при винесенні постанови на користь банкірів", - йдеться в прес-релізі.

Справу направлено на новий розгляд.

Санаторій "Гурзуфський" розташований на Південному березі Криму.

Профіль оздоровниці - лікування захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної і нервової систем, органів дихання нетуберкульозного характеру.