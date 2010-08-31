У Херсоні 79-річний пенсіонер викинувся з вікна лікарні

В Херсоні 79-річний пенсіонер загинув, вистрибнувши з вікна лікарні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, в Херсоні 30 серпня з вікна 3 поверху Херсонської залізничної лікарні стрибнув 79-річний чоловік. Унаслідок падіння чоловік загинув.

Наразі не відомо, що спонукало похилу людину на такий крок. Триває розслідування.

30 серпня, крім зазначеного випадку, в області зафіксовано ще один випадок самогубства – в райцентрі Цюрупинськ повісився 45-річний чоловік.

Загалом за даними ГУ МНС з початку року в регіоні вже вкоротили собі віку 87 жителів області.