У Херсоні 79-річний пенсіонер викинувся з вікна лікарні
11:08, 31 серпня 2010Новини регіонів
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Триває розслідування
В Херсоні 79-річний пенсіонер загинув, вистрибнувши з вікна лікарні.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, в Херсоні 30 серпня з вікна 3 поверху Херсонської залізничної лікарні стрибнув 79-річний чоловік. Унаслідок падіння чоловік загинув.
Наразі не відомо, що спонукало похилу людину на такий крок. Триває розслідування.
30 серпня, крім зазначеного випадку, в області зафіксовано ще один випадок самогубства – в райцентрі Цюрупинськ повісився 45-річний чоловік.
Загалом за даними ГУ МНС з початку року в регіоні вже вкоротили собі віку 87 жителів області.
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