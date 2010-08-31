Черкащина: 90% закладів охорони здоров’я готові до зими

Установи та заклади охорони здоров’я Черкаської області підготовлені до зими на 90%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника Управління організації та надання медичної допомоги дорослому населенню та медицини катастроф Головного управління охорони здоров`я Черкаської облдержадміністрації Анатолій ТРУБЕНКО,

В порівнянні з І півріччям 2010 року обсяги фінансування закладів освіти Черкаської області зменшилися на 24%, і проблема недостатнього фінансування залишається актуальною. Попри це, для виконання необхідних робіт та забезпечення стабільного функціонування закладів в осінньо-зимовому періоді 2010-2011 року передбачено 13030,9 тис. грн., з них 12530,7 тис. грн. – бюджетні кошти.

На проведення поточних ремонтів за 7 місяців 2010 року виділено та освоєно понад 2,3 млн. грн.

На сьогодні 6 лікувальних закладів області не забезпечені автоматичним ввімкненням резерву (АВР). У міських лікарнях м. Черкаси № 1 та № 3 відсутні автономні резервні джерела живлення.