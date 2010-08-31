Донеччина: п'яний інспектор на смерть збив жінку

У Донецькій області п`яний інспектор дорожньо-патрульної служби на смерть збив жінку.

Про це повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, близько 10.30 30 серпня на автодорозі «Новотроїцьке-Новоігнатівка» у Волноваському районі інспектор дорожньо-патрульної служби Волноваського взводу ДПС, повертаючись із служби до місця проживання, не вибрав безпечну швидкість руху і скоїв наїзд на жительку села Новоігнатівка. Внаслідок ДТП жінка від одержаних травм померла. За попередніми даними, працівник міліції мав явні ознаки алкогольного сп`яніння.

«За даним фактом проводиться службове розслідування, матеріали якого будуть направлені в прокуратуру для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства», - сказали в ГУМВС.

Керівництвом ГУМВС області винесено клопотання до органів прокуратури про застосування до обвинувачуваного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

В облуправлінні міліції підкреслили, що прийняте рішення про звільнення цього працівника з органів внутрішніх справ.

«Колегія і особовий склад ГУМВС області приносять вибачення за дії працівника міліції, а також висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблої», - сказали в ГУМВС.