В Ніжинському будинку-інтернаті триває моніторинг

В Ніжинському будинку-інтернаті триває постійний медичний моніторинг через спалах у середині серпня гострої вірусної інфекції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров`я.

Водночас в Центральній санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України все ще тривають дослідження з метою визначення причини виникнення у дітей захворювань.

За інформацією МОЗ, результати аналізів на рота-, астро- та норовіруси, а також віруси грипу типу А, В, А(H1N1) пандемічного у дітей-вихованців інтернату від’ємні.

Результати дослідження секційного матеріалу (шматочки кішківника) від 3-х вихованців інтернату на наявність ротавірусу – у 2-х вихованців від’ємні, а у одного – позитивний.

Також проведено зараження чутливих культур з метою визначення ентеровірусів, в тому числі поліовірусів.

На даний час в будинку-інтернаті проводиться постійний медичний моніторинг лікаря-педіатра та інфекціоніста. Питання залишається на контролі міністра охорони здоров`я України.

Як повідомляв УНІАН, у Ніжинському дитячому інтернаті, де перебувають діти з ураженнями центральної нервової системи, 11 серпня зареєстровано смерть п’ятьох вихованців. Усі померлі віком від 10 до 19 років. Кількох дітей було госпіталізовано до міської лікарні. За попередніми висновками лікарів, у дітей було діагностовано вірусну інфекцію з екзантемою (висипкою), диференційовану з герпетичною. Пізніше як можливу причину смерті дітей та дорослих у закладі назвали гостру респіраторну ротавірусну інфекцію.

Ніжинська міжрайонна прокуратура порушила кримінальні справи у зв`язку з госпіталізацією і загибеллю вихованців Ніжинського інтернату для дітей з ураженнями центральної нервової системи.

У Ніжинському інтернаті проживають: дитяча група (від 4 до 18 років) і молодіжна (від 18 до 35 років), всього близько 70 людей з ураженнями центральної нервової системи. Інтернат належить до закладів системи Міністерства праці і соціальної політики України.