У Закарпатті оголошено штормове попередження

У Закарпатті на сьогодні, 31 серпня, оголошено штормове попередження у зв’язку з очікуванням сильних опадів та підвищення рівнів води у річках.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомила заступник начальника Закарпатського центру з гідрометеорології Василина БЛОХ.

За її ловами, сьогодні у Закарпатській області очікуються дуже сильні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/сек.

Через сильні опади 31 серпня та 1 вересня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води у річках на 0,5-1,5 м.

Крім того, за даними гідрометецентру, на річках Тиса в ділянці Ділове-Вилок, а також в нижній течії Боржави підвищення рівнів води над нулем посту очікується на рівні 1,5-2,5 метра.