Найсмертоносніші захворювання Кіровоградщини

Протягом січня-червня 2010 року в Кіровоградській області найбільше смертельних випадків зареєстровано внаслідок порушень системи кровообігу – 5542, злоякісних новоутворень – 1068 та зовнішніх причин – 677.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

У 1-му півріччі 2009 року перша трійка причин смертності населення виглядала аналогічно, кількість померлих становила відповідно 5575, 1131 та 812.

Загалом, за 6 місяців 20120 року на Кіровоградщині померло 8848 осіб, порівняно з аналогічним періодом минулого року смертність населення зменшилась на 5,5%.

На 36% зменшилась кількість смертей внаслідок розладів психіки та поведінки, на 38% - від хвороб нервової системи, на 27,4% - від хвороб органів дихання, на 38,5% - від алкогольної хвороби печінки, на 35,3% – від хвороб сечостатевої системи, на 34,3% - від отруєння та дій алкоголю.

Водночас, збільшилась кількість померлих внаслідок набутого вірусу імунодефіциту людини – на 6%, грипу і пневмонії – 4,4%, нападів з метою вбивства чи нанесення ушкоджень – на 32%.

Також протягом 1-го півріччя 2010 року порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість померлих дітей віком до 1 року збільшилась з 52 до 57 (майже на 10%).