У Севастополі врятували трьох рибалок, яких віднесло у море

У Севастополі врятували трьох рибалок, яких віднесло у відкрите море.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Севастополі, у моторного човна, на якому рибалили троє людей, вийшов з ладу двигун, і її віднесло у відкрите море на одну милю від берега. На допомогу постраждалим прийшли співробітники комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби.

Упродовж двох годин чоловіки подавали знаки про допомогу. Рятувальники помітили рибалок, коли робили обхід акваторії бухт міста. Співробітники рятувальної станції доставили їх у безпечне місце. Човен постраждалих відбуксирували в Карантинну балку.

Крім того, як повідомили в прес-службі Управління МНС, минулої суботи матроси Качинської рятувальної станції впродовж години врятували сімох людей, які купалися за сильної течії і хвиль. З 13.40 до 14.42 співробітники комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби витягнули з води тонучого місцевого жителя, трьох росіян і трьох українців. Усі відпочивальники запливали за пірс, звідки сильною течією їх відносило у відкрите море. Після того, що сталося, співробітники рятувальної станції більше нікого не підпускали до води.

У Севастополі з початку цього року на воді загинули 19 людей, 44 - врятовано.