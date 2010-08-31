Херсонщина: від укусу каракурта постраждала 64-річна жінка

В Херсонській області 64-річна жінка потрапила до реанімації після укусу каракурта.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, у смт Новотроїцьке 28 серпня о 17:00 до реанімаційного відділення Новотроїцької районної лікарні була доставлена 64-річна жінка, яку на власному городі каракурт вкусив в долоню правої руки.

Наразі постраждала перебуває в стані середньої тяжкості.

За даними ГУ МНС в області протягом поточного року в регіоні від укусів отруйних комах постраждали 24 людини, з яких 16 – від укусів каракуртів. Летальні випадки не зафіксовані.