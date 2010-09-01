Черкащина: через вибух газу постраждала пенсіонерка

В приватному будинку в місті Золотоноша Черкаської області стався вибух газу. В результаті вибуху господарка будинку - самотня літня жінка - отримала опіки рук І-ІІ ступеню.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, в будинку, за відсутності господарки вдома, виникло загорання електропроводки. Пожежа пошкодила газовий шланг і приміщення почало наповнюватися газом. Бабуся, зайшовши до кімнати, не відчула запаху газу, а коли ввімкнула світло - стався вибух.

Почувши вибух, сусіди по телефону повідомили місцевим рятувальникам. Внаслідок пожежі літня жінка отримала опіки рук І-ІІ ступеню. Вибухом знищено стіну будинку, пошкоджено майно та речі. Пожежу вдалося загасити власними силами до прибуття рятувальників.