Дніпропетровськ: відкрито 4 спеціалізовані школи для дітей

Сьогодні у Дніпропетровську голова облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ відкрив після реконструкції чотири навчальні заклади обласного підпорядкування для дітей з особливими потребами: школу-інтернат для глухих дітей, обласну спеціальну загальноосвітню школу-інтернат №2 з поглибленим професійно-трудовим навчанням, багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр та навчально-реабілітаційний центр для дітей з вадами у фізичному та розумовому розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ВІЛКУЛ повідомив, що на реконструкцію цих закладів з обласного бюджету було виділено загалом 23 млн. грн., а самі роботи виконано у стислі терміни.

Всі ці спеціалізовані навчальні заклади, де навчаються близько 600 осіб, обладнані комп’ютерними класами, спеціальною апаратурою для ефективного навчання дітей з особливими потребами та обладнанням для лікування та адаптації.

Крім того, губернатор Дніпропетровщини вручив школярам з особливими фізичними потребами 12 ноутбуків, спортивну форму, а першокласникам - портфелі та набори канцелярського приладдя.

«Наша турбота по дітей з особливими потребами не вичерпується реконструкцією закладів. У нас з’явилася унікальна ідея створення спеціальних мультфільмів із сурдоперекладом, аналогів яким досі немає в Україні. Ми зробили перший зразок - сьогодні я передаю адміністрації школи-інтернату диск з таким мультфільмом. А наступного року, спільно із Дніпропетровською дитячою кіностудією «Веснянка», ми створимо цілу низку спеціалізованих мультфільмів і фільмів. В них герої говоритимуть мовою жестів», - зазначив О.ВІЛКУЛ.