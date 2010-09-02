“Клуб дитячого плавання” навчив плавати 3 тис. дітей

Завдяки реалізації у ряді міст України благодійного проекту “Клуб дитячого плавання” цього літа навчилися плавати понад три тисячі дітей.

Про це УНІАН повідомив голова Соціально-Християнської партії України, лідер Громадського об’єднання «Новий Київ», яке надавало підтримку проекту, Зорян ШКІРЯК.

31 серпня, за його інформацією, відбулось урочисте закриття Клубу дитячого плавання, створеного з ініціативи Фонду підтримки молодіжного і олімпійського плавання Дениса СИЛАНТЬЄВА та Яни КЛОЧКОВОЇ, і пройшла підсумкова прес-конференція за участю президента Фонду підтримки дитячого плавання Д.СИЛАНТЬЕВА, заступника міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Анатолія ДОМАШЕНКА, заступника міністра МНС Миколи ГЕРМАНА. Вихованцям і тренерам Клубу дитячого плавання було вручено іменні сертифікати та подарунки, купальні костюми під брендом Я.КЛОЧКОВОЇ та Д.СИЛАНТЬЄВА.

З.ШКІРЯК нагадав, що цього року проект з безкоштовного навчання дітей плаванню охопив 5 міст: Київ, Запорожжя, Херсон, Житомир і Дніпропетровськ.

“Саме такі проекти дають можливість батькам бути впевненими у безпеці своїх дітей на воді. Бо на тлі тотального руйнування інфраструктури дитячого плавання залишається один вихід – власними силами навчити дітей плавати, таким чином уникнувши трагедій», - зазначив З.ШКІРЯК.

Він підкреслив, що основними вихованцями клубу стали діти із соціально незахищених сімей.

«Завдяки нашим легендарним спортсменам Денису СИЛАНТЬЕВУ та Яні КЛОЧКОВІЙ протягом двох місяців більше трьох тисяч дітей по всій Україні навчилися плавати. Це колосальне досягнення, бо по суті – це три тисячі врятованих життів», - сказав З.ШКІРЯК.

Він висловив упевненість, що завдяки таким проектам уже найближчим часом чиновники від влади звернуть увагу на занепад спортивної інфраструктури в Україні, адже здоров’я дітей і молоді має сьогодні стати пріоритетом у розвитку держави.

“Сподіваюся, що у майбутньому цей проект буде ще масштабнішим і охопить значно більшу кількість міст України, а підтримка з боку можновладців набуде системного характеру», - додав З.ШКІРЯК.

За його словами, ГО «Новий Київ» з радістю підтримає Клуб дитячого плавання і в наступному році.

Як повідомляв УНІАН, минулого року на відкритих пляжах Києва і Запоріжжя за ініціативою Д.СИЛАНТЬЕВА та Я.КЛОЧКОВОЇ проводилися заняття з плавання для дітей віком 6-12 років, а також майстер-класи чемпіонів. Цього року влітку проект було продовжено у більшій кількості міст України. Заняття проходили з 2 липня по 31 серпня.