Хто вбив лікаря у Горлівці?

У Горлівці Донецької області міліція просить місцевих жителів допомогти знайти вбивцю лікаря.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Горлівського міськуправління міліції, тіло 59-річної жінки було знайдене в серпні в її будинку. За словами в.о. начальника кримінальної міліції Горлівського міськуправління внутрішніх справ Германа ПРИСТУПИ, жінка працювала лікарем-терапевтом у міській лікарні №3, в будинку проживала сама.

Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події, встановила, що смерть наступила в результаті задушення. Крім того, на тілі жертви експерти знайшли ножові поранення грудної клітки.

Відпрацьовуються версії й мотиви трагедії. Кримінальну справу порушено за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.