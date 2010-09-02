Житомирщина: австрійці збудували медпункт для дітей-інвалідів
09:47, 02 вересня 2010Новини регіонів
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Вклали близько 1 млн грн
У Коростишівському інтернаті для дітей із вадами розумового розвитку, що на Житомирщині, з нагоди Дня знань було відкрито приміщення медпункту, збудоване коштом іноземних спонсорів.
Як повідомили УНІАН в управлінні внутрішньої політики і по зв’язках із громадськістю Житомирської ОДА, в будівництво приміщення медпункту для інтернату австрійська корпорація "ГЛД-Інвест" вклала близько 1 млн. грн.
На відкритті медпункту були присутні генеральний директор корпорації "ГЛД-Інвест" Клемент ЛЕР і голова Житомирської облдержадміністрації Сергій РИЖУК. Останній також взяв участь в урочистостях з нагоди Дня знань у згаданій Коростишівській спеціальній школі-інтернаті для дітей із розумовими вадами.
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