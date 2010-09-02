Жінок ледве не вбила зруйнована вітром автобусна зупинка

У селі Каїри Горностаєвського району Херсонської області від сильно вітру зруйнувалася автобусна зупинка, внаслідок чого травмовано 2 місцеві жительки.

Про це УНІАН повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, у 56-річної жінки перелом гомілки і струс головного мозку, 55-річної - перелом кісток тазу і закрита черепно-мозкова травму. Потерпілі госпіталізовані в Горностаєвську центральну райлікарню в стані середньої тяжкості.

У самому селі Каїри вітром пошкоджено 3 фідери лінії електропередач, повалилено 7 електроопор, пошкоджені дахи школи-інтернату і деяких житлових будинків. Електропостачання в селі було відновлене о 5.00 2 вересня.

У смт Горностаєвка вітер також пошкодив дахи деяких житлових будинків і хлібоприймального пункту.

Розмір збитків уточнюється.