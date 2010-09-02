Полтавщина: через негоду знеструмлено 28 населених пунктів

В ніч з 1 на 2 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалисті пориви вітру), через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у семи районах Полтавської області сталося знеструмлення 28 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.