Полтавщина: через негоду знеструмлено 28 населених пунктів

10:26, 02 вересня 2010
Новини регіонів
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Шквалисті пориви вітру

В ніч з 1 на 2 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалисті пориви вітру), через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у семи районах Полтавської області сталося знеструмлення 28 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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