Харківщина: за хабарництво судитимуть судмедексперта

У Харківській області в хабарництві викрито експерта бюро судово-медичної експертизи.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, зокрема, встановлено, що експерт отримала 2,8 тис. грн. хабара від жителя Харкова за складання висновку, який містить неправдиві відомості про характер тілесних ушкоджень, отриманих останнім.

Обласною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.