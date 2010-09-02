Кримські школи приховують випадки травматизму

Прокуратура Криму внесла подання до Міністерства освіти та науки автономії з вимогою уважніше ставитися до випадків шкільного травматизму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, документ направлено після перевірки дотримання законодавства щодо створення безпечних умов здобування освіти.

«Наглядове відомство встановило факти приховування випадків травмування школярів, формалізму при розгляді подій, коли винними найчастіше визнають самих учнів і не вживають належних заходів реагування для попередження фактів травматизму», - йдеться в прес-релізі.

Порушення також виявлено при виконанні вихователями дитсадків обов`язків із охорони життя та здоров`я дошкільнят.

Прокуратура порушила дві кримінальних справи.