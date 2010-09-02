У Києві біля суду помер засуджений, що хворів на туберкульоз

Сьогодні о 12.15 в Києві біля приміщення Апеляційного суду помер засуджений, якого доставляли із слідчого ізолятора на судове засідання.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, у квітні цього чоловіка, 1964 р.н. було засуджено до 5 років позбавлення волі за незаконні операції з наркотичними засобами.

Він був хворий на туберкульоз і сьогодні у супроводі конвою внутрішніх військ і медиків на ношах мав бути доставлений до зали судових засідання для розгляду його апеляційної скарги. Втім, в якийсь момент біля входу до будівлі суду йому стало зле, згодом і лікарі констатували смерть.

Як зазначив співрозмовник агентства, з цього приводу буде призначено службову перевірку відповідними органами.