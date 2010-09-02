На Хмельниччині скорочується кількість дітей

У Хмельницькій області цього року планується закриття ще 28 шкіл.

Про це у коментарі УНІАН повідомив голова Хмельницької обласної ради Іван ГЛАДУНЯК.

“Цього року передбачено закриття 37 шкіл, відповідно до рішень територіальних громад. На 1 серпня вже закрито дев’ять навчальних закладів - у Дунаєвецькому, Шепетівському та Ізяславському районах. Планується закриття ще 28, серед них найбільше у Деражнянському, Новоушицькому, Ізяславському, Білогірському, Волочиському та Чемеровецькому районах”, - сказав І.ГЛАДУНЯК.

Він додав, що не виведено з мережі навчальних закладів області 73 школи, які через зменшення чисельності учнів призупинили свою діяльність у 2007-2009 роках, оскільки немає згоди територіальної громади на їх закриття.

Як повідомляв УНІАН, губернатор Хмельницької області Василь ЯДУХА заявив, що через зменшення учнівського контингенту цього року призупинено діяльність 82 шкіл. "Аналіз питання свідчить про збереження цієї тенденції найближчим часом, адже практично половина шкіл області – це так звані "школи з малою наповненістю". Тому питання зберігає гостроту", - зазначив він.