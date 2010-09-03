Чернігів: у мулі річки Стрижень немає радіонуклідів

У Чернігові через припис міської СЕС на 1,5 місяці призупинено роботи з очищення річки Стрижень. Про це під час прес-конференції у міській раді повідомив начальник міського управління ЖКГ Вадим АНТОШИН. "Після хвилі критики у ЗМІ санстанція вирішила підстрахуватися і заборонила піднімати мул з дна річки без проведення його експертизи на вміст радіонуклідів та солей важких металів", - пояснив він.

За словами В.АНТОШИНА, експертиза зразків мулу в Обласному державному проектно-технологічному центрі охорони родючості ґрунтів та якості продукції "Облдержродючість" тривала майже місяць і нині вже надійшли її результати.

"Аналіз річкового мулу показав, що річка Стрижень ніякої загрози не представляє, а її мул можна використовувати як добриво", - наголосив В.АНТОШИН. Він продемонстрував журналістам висновки експертизи, за якими вміст важких металів не перевищує допустимих норм.

"Після зняття припису, ми відновимо роботи. Але прикро, що втратили 1,5 місяці хорошої погоди, під час яких могли б виконати значний обсяг робіт", - зазначив начальник міського управління ЖКГ.

Присутня на прес-конференції санітарний лікар міської СЕС Алла ПУЗИРЬОВА наголосила, що фахівці санстанції виконували свою роботу і припис санстанції гальмуванням очищення річки вона не вважає. "Знаючи історію річки, ми вважаємо мул потенційно небезпечним субстратом, і ставитися до нього як річкового пісочку ми не могли", - сказала вона. А.ПУЗИРЬОВА додала, що із отриманням офіційних результатів експертизи мулу, припис СЕС буде скасовано.

Крім того, В.АНТОШИН зазначив, що місто мало деякі труднощі з фінансуванням проекту очищення Стрижня. Не було постанови Кабміну, яка б дозволила використовувати кошти міського природоохоронного фонду. Нині є сподівання, що наступного тижня така постанова з`явиться і місто розрахується з організацією, яка проводила реконструкцію шахтного водоскиду на річці Стрижень у борг.

Як повідомляв УНІАН, з лютого у Чернігові почалася реалізація проекту "Поліпшення санітарно-екологічного стану річки Стрижень". На його втілення передбачено кошти у міському природоохоронному фонді у сумі 1,5 млн. грн. За результатами тендеру виконавцем робіт визначено ДП "Чернігівська пересувна механізована колона № 59 (ПМК-59) виробничого акціонерного товариства "Чернігівводбуд".

Річка Стрижень – одна з малих річок Чернігівщини, притока Десни, довжиною понад 32 км, у тому числі у межах Чернігова – понад 8 км. Її витоки знаходяться у Ріпкинському районі.