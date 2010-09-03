У Чернігові водій автомобіля на смерть збив пішохода

Пішоход переходив проїжджу частину...

У Чернігові водій автомобіля на смерть збив пішохода. Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, водій автомобіля ВАЗ-21104 здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину поза зоною нерегульованого пішохідного переходу. Пішохід від отриманих травм загинув на місці аварії.

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